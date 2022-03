Bordeaux : deux hommes accusés d'avoir volé un téléphone finalement relaxés

Dans la soirée du jeudi 24 février, au niveau de la porte de Bourgogne, deux hommes de 26 et 30 ans ont voulu secourir une femme victime d'un accident de vélo. Elle a été percutée par un autre cycliste. Suite à cet événement, les deux hommes ont été accusés d'en avoir profité pour dépouiller la victime de son téléphone, des accusations qu'ils ont toujours niées.

Pour la défense, les policiers se sont tout simplement trompés.

Au tribunal de Bordeaux, ce lundi 28 février au soir, les deux hommes ne cessent de se défendre. "Je ne vole pas, je suis un travailleur" répète inlassablement Sami à la barre. "Je voulais seulement aider" insiste de son côté Elhadj. Et pour leurs avocats : il n'y a pas de doute, les deux hommes sont innocents. Ils mettent en avant leurs casiers judiciaires vierges et le manque de preuve. Car selon la défense, aucun élément tangible ne vient confondre les deux prévenus, pas même les descriptions vestimentaires faites par les policiers, qui ne leur correspondent même pas. Pour la défense, les policiers se sont tout simplement trompés.

Il faut dire qu'il fait nuit et qu'il pleut jeudi soir lors des événements. Elhadj sort du travail. C'est en allant acheter des cigarettes qu'il assiste à l'accident. Une dame de près de 60 ans tombe après avoir été percutée par un autre cycliste. La femme semble mal en point, et comme elle a l'âge de sa mère, Elhadj tente de lui apporter son aide. Sami, lui, est au café. Il observe la scène de loin, puis un attroupement se forme, alors il décide lui aussi, de s'approcher. Quelques minutes après des policiers arrivent. C'est en leur présence que la victime se rend compte qu'elle n'a plus son téléphone. Plusieurs témoins sont présents, mais d'après Elhadj et Sami, ils sont les seuls à être fouillés. Comme les policiers ne trouvent rien sur eux, ils finissent par les relâcher… avant de les interpeller quelques minutes plus tard après avoir retrouvé le téléphone caché dans une arche de la porte de Bourgogne.

Au vu des faits, notamment du téléphone restitué et des casiers vierges des deux prévenus, la procureure requis 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Mais malgré des versions parfois contradictoires, la justice fini par donner raison aux deux hommes, qui sont relaxés au bénéfice du doute.