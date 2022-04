Bordeaux : après l'effondrement de la rue de la Rousselle, deux nouveaux immeubles évacués

Dix mois après l'effondrement de deux immeubles, dans la nuit du 20 au 21 juin 2021, rue de la Rousselle à Bordeaux, deux nouveaux immeubles menacent de s'effondrer non loin de là. Ils ont été évacués ce vendredi 8 avril. Six familles vont être relogées.

Deux immeubles menacent de s'effondrer impasse Fauré, à Bordeaux. Dans la nuit du 20 au 21 juin, les immeubles tout proches, aux numéros 19 et 21 de la rue de la Rousselle se sont effondrés

Un nouveau risque d'effondrement d'immeubles à Bordeaux. Dix mois après l'effondrement de deux immeubles, aux numéros 19 et 21 de la rue de la Rousselle, deux nouveaux bâtiments ont été évacués ce vendredi 8 avril, aux numéros 1 et 3 de l'impasse Fauré, selon la mairie. Six familles doivent être relogées.

Ce sont les équipes en charge des travaux dans la rue de la Rousselle qui ont constaté le danger, explique Stéphane Pfeiffer, l'adjoint au maire en charge, notamment, du logement et de l'habitat. Le seul mur encore en place du 21 rue de la Rousselle présentait des risques, alors qu'ils est mitoyen des 1 et 3 de l'impasse Fauré. "En arrivant sur le chantier ce matin, ils se sont rendu compte que des morceaux de plâtre et de pierres sont tombés pendant la nuit", a-t-il expliqué, sans pouvoir en préciser l'origine.

Après un passage des pompiers, qui ont estimé "qu'il n'y avait pas de risque imminent", des experts doivent désormais effectuer de nouvelles vérifications. L'évacuation des deux immeubles a été décidée "par précaution", explique Stéphane Pfeiffer