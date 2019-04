Bordeaux : Emmanuel Macron veut-il supprimer l'Ecole Nationale de la Magistrature, comme l'ENA ?

Par Stéphanie Brossard, France Bleu Gironde

L'article du journal Les Echos, publié mardi et évoquant la suppression de l'ENA mais aussi de l'Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux pour répondre à la crise des gilets jaunes, suscite des commentaires indignés et inquiets de l'USM et du Syndicat de la Magistrature.