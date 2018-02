Bordeaux, France

Ils étaient une trentaine ce lundi, devant le tribunal administratif de Bordeaux. Des camarades d'Ihab, des professeurs, des membres du personnel du lycée Beau de Rochas. Qui espéraient que le tribunal allait accorder au jeune homme de 20 ans l'autorisation de rester en France, "au moins pour qu'il ait son diplôme", explique l'un de ses amis.

Une trentaine de camarades et professeurs d'Ihab ont assisté à l'audience. © Radio France - Thomas Coignac

Mais le tribunal administratif, devant lequel son avocat, maître Trèbesses a parlé d'un "garçon sérieux et appliqué" n'a pas rendu de décision. Il faudra donc attendre le délibéré pour savoir si le jeune homme peut rester en France, et obtenir son CAP en mécanique.

Menacé d’expulsion vers le Maroc, où il n'a aucune attache

Arrivé du Maroc en 2014, à la mort de sa grand-mère, Ihab rejoint à Bordeaux sa mère et ses trois frères et sœurs, tous en situation régulière. Aujourd'hui, le jeune homme est donc le seul menacé d'expulsion, et ce, alors qu'il n'a plus aucune attache au Maroc. En novembre dernier, il est arrêté lors d'un banal contrôle de police. Ne pouvant présenter aucun titre de séjour, la préfecture prend contre lui une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d'une interdiction de retour en France de trois ans, dont son avocat à fait appel.

"Il a envie de réussir, dit son professeur d'anglais. Le renvoyer au Maroc, ce serait interrompre sa future carrière professionnelle, et un vrai frein à son insertion". Le tribunal n'a pas donné la date où il rendra sa décision, mais elle devrait intervenir dans une quinzaine de jours.