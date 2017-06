Bordeaux : il avait utilisé la mention "grand cru", le viticulteur condamné

Le propriétaire du château de Reignac, à Saint-Loubès dans l'Entre-deux-mers, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il devra payer des amendes pour avoir utilisé la mention "grand cru" dans une publicité pour son vin.

En 2014, le château de Reignac a utilisé l’appellation « Grand Cru » dans plusieurs encarts publicitaires, bien qu’il n’en ait pas le statut. Cette appellation est encadrée et protégée par une législation. De plus, le slogan de la publicité était trompeur : « Reignac, premier grand cru classé » était suivi d’un astérisque discret qui complétait : « si c’était vrai, peu se l’offriraient ». Le propriétaire avait dû modifier l’accroche de la publicité après parution. Mais c’était trop pour le Conseil des Vins de Saint-Emilion, l’Union des Grands Crus Classés de Graves et le Conseil des Grands Crus Classés 1855 qui, trois ans plus tard, ont poursuivi Yves Vatelot pour « pratiques commerciales trompeuses et publicité comparative illicite ». La justice leur a donné raison. Yves Vatelot devra payer 30 000 euros d’amende dont 20 000 euros avec sursis. De plus, le vigneron devra verser 2000 euros à chaque partie civile.