Bordeaux : il vendait du faux Pétrus sur internet

Un homme d'une soixantaine d'années a été condamné ce mercredi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bordeaux, pour avoir fabriqué et vendu des fausses bouteilles de Pétrus. Ce retraité avait un véritable atelier chez lui avec des vraies bouteilles de Pétrus vide. Il les remplissait avec d'autres vins et les vendait sur internet. Alerté, le château Pétrus a porté plainte . Le faussaire va devoir rembourser les parties civiles : 10 500 € au titre du préjudice moral pour la société PETRUS, 1300 € pour le CIVB, et 1300 € pour l'AOC Pomerol.

Un faussaire retrouvé grâce à la cellule vin de la gendarmerie de Gironde

Une cellule vin a été crée dans le groupement de la gendarmerie de la Gironde en 2016 pour protéger les vins de Bordeaux des gens mal intentionnés. C'est en juin 2017 qu'ils sont alertés de transactions suspectes de Pétrus sur internet. L'enquête leur a permis d'interpeller le faussaire jugé et condamné.