Bordeaux : important incendie dans un squat face à l'arrêt de tram Cracovie aux Aubiers

Le panache de fumée a été vu sur les quais de Bordeaux par de nombreux promeneurs du soir. Vers 21h40, les pompiers de la Gironde ont été alerté d'un incendie en cours dans un camp, situé allée de Boutaut, face à l'arrêt de tramway Cracovie, près du quartier des Aubiers.

Selon les pompiers sur place, une quinzaine de caravanes ont pris feu. Il n'y a pas eu de victimes "à part un blessé à la tête" parmi les 200 à 250 personnes qui vivent là. Il s'agit d'un "squat" qui existe depuis plus d'un an et qui a compté "jusqu'à 400 habitants, des Roumains et Bulgares travaillant dans les vignes", selon Vincent Maurin adjoint au maire de Bordeaux venu sur place.

Le feu "d'origine criminelle" aurait été déclenché "à la suite d'un règlement de comptes qui aurait démarré au niveau du tramway", selon lui. Il demande à la préfecture de la Gironde de trouver une solutions, notamment de relogement, car ce squat se trouve entre le quartier des Aubiers et l'usine Saft classée Sévéso.

L'incendie a pris dans un camp situé face à l'arrêt de tram Cracovie à Bordeaux - Capture écran Google

