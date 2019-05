Bordeaux - Incendie du parking des Salinières : ne pas risquer "une deuxième catastrophe"

Bordeaux, France

Il flotte encore, ce lundi, sur les quais du quartier Saint-Michel à Bordeaux, une odeur âcre de brûlé. Les voies du tram C sont bloquées par des plots rouges et blancs. Sous les rails, le parking des Salinières inquiète : après l'incendie du week-end, impossible d'écarter un risque d'effondrement total. Le niveau moins 2 du parking s'est déjà en partie écroulé sur le niveau moins 3, où l'incendie s'est déclenché vers 20h30 samedi. Il va falloir mener "des études approfondies en termes de solidité" déclare Christophe Duprat, vice-président de la métropole en charge des transports.

Je préfère prendre quelques jours supplémentaires pour s'assurer de la solidité, plutôt qu'on se retrouve face à une deuxième catastrophe - Christophe Duprat

Un tram pèse plusieurs tonnes et transporte aux heures de pointe 300 voyageurs : pas question de prendre le moindre risque et de voir le sol s'effondrer sous une rame. Bordeaux Métropole, propriétaire du parking des Salinières, le délégataire Urbis Park et le parquet demandent tous des expertises. Des prélèvements doivent être effectués dans le béton pour vérifier qu'il n'a pas souffert de la chaleur, montée à plusieurs centaines de degrés.

Emilie Kuziew : "Prendre le temps de sonder chaque paroi de béton" Copier

"La superstructure ne semble pas touchée, mais les structures intérieures le sont" relate Emilie Kuziew, maire adjointe du quartier. "Le niveau moins 3 et le moins 2 sont ceux qui ont le plus brûlé." Le premier niveau est recouvert de suie. Quant aux niveaux inférieurs, ils sont noyés sous l'eau déversée par les pompiers. Des 370 véhicules stationnés dans le parking, entre 50 et 80 ont entièrement brûlé, estime l'adjoint au maire Jean Louis David. Le reste aurait été touché par les flammes ou par l'eau.

15 bus pour remplacer le tram C

"Pour être clair, on a mis sur le réseau tout ce que l'on a !" Christophe Duprat l'assure, la métropole a mis tous les moyens à sa disposition pour assurer le relais du tram C, qui ne peut plus circuler entre la Gare Saint-Jean et les Quinconces, une des portions les plus fréquentées du centre-ville. Des agents sont en place Gare Saint-Jean, Porte de Bourgogne et aux Quinconces pour renseigner les voyageurs et absorber le flux, surtout quand un train arrive en gare.

Christophe Duprat : "Une navette toutes les trois minutes à l'heure de pointe" Copier

Les bus relais à la gare Saint-Jean. © Radio France - Camille Huppenoire

Une cellule de crise mise en place par Urbis Park

L'opérateur privé du parking a mis en place une cellule de crise. Les automobilistes qui ont perdu leur voiture dans l'incendie de ce parking "plutôt résidentiel" selon Emilie Kuziew sont invités à contacter le 05 57 60 22 08 ou à écrire par mail à l'adresse bordeaux.maison-stationnement@transdev.com. Il s'agit surtout de pouvoir gérer, avec les assurances, le prêt ou la location d'un véhicule de remplacement le temps que l'enquête détermine l'origine du sinistre et que les véhicules puissent être évacués du parking.

La commission de sécurité pour le parking des Salinières s'est tenue la veille de l'incendie. L'endroit était parfaitement aux normes, assure Emilie Kuziew, en charge de cette commission. Si elle se montrait par ailleurs confiante sur la réhabilitation à terme du parking, aucune durée n'est avancée pour d'éventuels travaux. Là aussi, les autorités appliquent le principe de précaution.