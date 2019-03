Bordeaux : incidents aux Galeries Lafayette en marge de la manifestation pour le pouvoir d'achat

Bordeaux, France

Neuf personnes ont été placées en garde à vue, ce mardi en début d'après-midi au commissariat de Bordeaux, en marge de la manifestation à l'appel notamment de la CGT et de FO pour le pouvoir d'achat et contre la politique sociale du gouvernement.

A 14h30, alors que le cortège avait défilé dans le calme et s'était dispersé, environ 50 personnes se sont d'abord dirigées vers le Starbucks de la promenade Sainte Catherine (sans faire de dégâts). Ils ont ensuite enfilé des gilets jaunes, et tenté de s'introduire aux Galeries Lafayette. Les deux vigiles ont fait barrage, et se sont pris des coups. Ils ont été légèrement blessés.

La manifestation, pour réclamer une augmentation des salaires et des minima sociaux, le maintien du système de retraite, le maintien des services publics et davantage de justice fiscale, a réuni 4200 manifestants à Bordeaux selon la préfecture et 15 000 selon la CGT.