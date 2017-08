VIDÉO : ivres à bord d'un vol Londres-Ibiza, ils sont débarqués à l'aéroport de Mérignac

Un vol Londres-Ibiza de la compagnie Ryanair a du se poser à l'aéroport de Mérignac vendredi dernier, pour débarquer un groupe de britanniques ivres.

C'est une histoire rapportée par nos confrères du Parisien : vendredi dernier, un vol de la compagnie Ryanair reliant l'aéroport de Londres-Stansted à Ibiza a du se poser à l'aéroport de Mérignac. La cause : un groupe de passagers britanniques ivres, et turbulents à bord de l'appareil. En effet ils auraient eu un comportement agressif à bord, en hurlant pour demander de l'alcool. Au bout d'une demie-heure de vol, le commandant annonce un arrêt imprévu, rapporte le Parisien. Une fois l'appareil posé à l'aéroport de Mérignac, le groupe de britanniques est débarqué par les forces de l'ordre. Certains tentent alors de s'en prendre aux policiers, et des coups sont échangés, comme on peut le voir sur cette vidéo :

Ce ne serait pas la première fois qu'un incident survient à cause de passagers ivres dans des vols de la compagnie Ryanair. Elle a d'ailleurs demandé mi-août aux aéroports britanniques de limiter la consommation d'alcool à deux verres par passager.