Jusqu'à trois ans de prison dont deux avec sursis pour les voleurs de grands crus à Bruges

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu coupables les dix prévenus dans l'affaire des vols de grands cru à Bruges en septembre 2020. Le procès s'est terminé ce vendredi par la condamnation de Marc B., Arnaud B., et Julien B. à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire et obligation de formation ou de travail ; José O. à deux ans et demi de prison avec 27 mois de sursis probatoire ; Cédric D. à deux ans et demi de prison avec 24 mois de sursis probatoire ; Frédéric B. et Romain B. à deux ans de prison avec sursis ; Jean-Pierre N à dix-huit moi de prison avec sursis avec mandat d'arrêt. Ces huit prévenus étaient poursuivis pour vol et recel de grands crus. Dans cette affaire il y avait aussi deux autres personnes jugées pour recel : Vanessa B. a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 30 avec sursis probatoire ; Yann Z à 12 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Ils ont 10 jours pour faire appel.

Jusqu'à 4 ans de prison ferme avaient été requis par la procureure de la République.

Des circonstances floues

Durant ce procès, toutes les réponses souhaitées n'ont pas été obtenues par le tribunal. Notamment sur les rôles de chacun dans cette affaire. L'identité de l'initiateur du cambriolage demeure inconnue. Mais tous les prévenus présents (neuf sur les dix) ont reconnu les faits, et se sont excusés devant le tribunal correctionnel. A l'exception du négociant d'origine chinoise, tous avaient déjà été condamnés par le passé.

La procureure de la République a précisé durant son réquisitoire, que d'autres affaires de vols de grands crus avaient lieu ces dernières années "entre novembre 2019 et janvier 2020, pas moins de 20 cambriolages ont touché le domaine des grands crus". Elle avait rappelé au tribunal que cette affaire allait "donner le ton" pour les autres qui seront jugées dans les prochains mois. Maître Elena Badescu, l'avocate de Julien et Arnaud B. avait plaidé qu'il ne fallait justement pas faire de cette affaire un exemple, mais qu'il fallait la juger pour ce qu'elle valait.