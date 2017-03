Bordeaux : l'aide-soignante volait les bijoux des vieillards de la maison de retraite

La jeune femme de 25 ans a été condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis mercredi par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Elle détroussait des pensionnaires en fin de vie de la maison de retraite où elle exerçait.

Une aide-soignante d'un Ehpad de Bordeaux a été condamnée mercredi à dix-huit mois de prison avec sursis à Bordeaux. Elle devra indemniser les victimes et elle ne pourra plus exercer d'activité en lien avec des personnes âgées. Elle aurait revenu les bijoux pour un montant total de 600 euros. Lors de l'audience, elle a expliqué qu'elle manquait d'argent et qu'elle était menacée d'expulsion de son logement.

Cinq victimes répertoriées

Elle n'a donc pas hésité à s'en prendre aux personnes les plus vulnérables auprès d'elle, celles dont elle était censée soulager les souffrances. Cinq victimes ont été répertoriées. Deux sont malades, atteintes de Parkinson et d'Alzheimer. Une autre est âgée de plus de cent ans. Enfin deux étaient en fin de vie et sont décédées depuis.

L'aide-soignante a notamment décroché du cou d'une vieille femme un collier avec une croix. Elle a également dérobé sur les doigt d'un vieil homme sa chevalière et l'alliance de son épouse décédée. Le procureur a évoqué "son dégoût" devant ces faits.