Bordeaux : l'arrêté de fermeture du pont de pierre aux véhicules attaqué en justice

Bordeaux, France

L'arrêté de fermeture du pont de pierre aux voitures à Bordeaux est discuté au tribunal ce mercredi 13 mars. "Esprit Bastide", une association de commerçants et de particuliers de la rive droite, qui n'est pas majoritaire dans le quartier, attaque en justice l'arrêté municipal de fermeture du pont. L'audience fait suite à une requête déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux en septembre 2019. Le pont de pierre a été définitivement fermé aux voitures à l'été dernier, après un an d'expérimentation. Depuis, seuls les véhicules de transports en commun de la Métropole, véhicules de secours et des forces de l’ordre sont autorisés à y circuler.

Pour l'avocate de l'association Esprit Bastide, Sophie Clavel, "les commerçants ont trouvé que cet arrêté était injuste, qu'il manquait de concertation et qu'il leur était extrêmement préjudiciable."

À l’issue de l’audience, la décision des juges sera mise en délibéré. Le jugement quant à lui sera rendu à une date ultérieure. Cependant une deuxième requête a été déposée par l'association le premier février 2019, contre un second arrêté municipal pris le 3 décembre 2018 et délivré par la mairie par principe de précaution. Cette seconde requête a été enregistrée par le greffe mais aucune date d'audience n'a encore été fixée.

Du côté des commerçants : s'adapter ou combattre le changement

Au début, avec les premières expérimentations, l'inquiétude dominait parmi les commerçants. Ils se voyaient déjà amputés d'une partie de leur clientèle, qui passait par là en voiture. Et effectivement, certaines enseignes ont vu leurs recettes baisser dans un premier temps. Mais rapidement, les craintes de Seb, tatoueur, se sont effacées.

"Pour notre part on a décidé de s'adapter aux changements. C'est un quartier en développement où de nombreuses structures vont être mises en place. Il faut faire en sorte d'être le mieux possible dans le quartier." — Seb, tatoueur à proximité de la place Stalingrad

Pour Jérôme Siri, maire du quartier Bastide, les contestataires sont minoritaires. "Le reste des commerçants est bénéficiaire, donc arrêtons ces faux débats".

"La place s'est transformée en cul de sac," — Patrick, buraliste de l'avenue Thiers

Les voitures ne passant plus devant leurs commerces, certains ont été obligés de licencier ou ont enregistré une nette baisse de leur chiffre d'affaires, selon Sophie Clavel, avocate. C'est le cas des commerces qui profitaient le plus de la clientèle de passage, comme les boulangeries, les pharmacies, les fleuristes aussi. Un fait que le maire de Bastide, Jérôme Siri, reconnaît. C'est pour ça selon lui qu'un accompagnement leur a été proposé, avec la Chambre de commerce.

Pour Patrick Youf, buraliste et l'un des plaignants, la mairie n'a tout simplement pas procédé dans le bon ordre. La mairie n'a pas assez entendu leurs revendications et propositions, selon lui. Cette décision de fermeture a été imposée à tous, certains commerces en souffrent toujours et se trouvent forcés d'essuyer une baisse de leur chiffre d'affaires, explique-t-il. "La mairie ne nous a pas concertés, il n'y a eu aucun échange et nous n'avons pas été entendus," explique Patrick. "Nous avons fait de nombreuses propositions, elles n'ont jamais été entendues. Pourquoi ne pas faire une ouverture alternée ou l'ouvrir dans un seul sens, de Bordeaux vers l'avenue Thiers ?". Le maire nie l'absence de concertations.

Pour autant, les plaignants "ne sont pas pro-voitures", précise l'avocate. "La mairie aurait simplement dû attendre d'avoir construit le nouveau pont [Simone Veil] et prévoir d'autres mesures d'accompagnement."

Sur les 163 commerçants du quartier, ils ne sont plus qu’une poignée à contester la fermeture du pont aux voitures.