Bordeaux : l'auteur de menaces de mort dans un bus condamné à quatre mois de prison ferme

L'homme menaçait les passagers du bus avant qu'une policière qui n'était pas en service à ce moment la le maîtrise. Le tribunal l'a condamné à huit mois de prison dont quatre avec sursis.

Les faits se sont déroulés lundi 27 mars sur la ligne 16 entre Bordeaux et Mérignac, un homme visiblement ivre menaçait les passagers armé d'une paire de ciseaux et d'un tournevis. C'est une jeune policière de 20 ans qui l'avait neutralisé.

L'homme a présenté ses excuses

L'agresseur, décrit par Sud-Ouest comme étant menuisier, a exprimé ses regrets, expliqué qu'il était momentanément retombé dans l'alcool suite au décès d'un proche. Il a écopé de huit mois de prison dont quatre ferme, avec obligation de soins et de travailler. Il doit en plus de cela verser 500 euros de dommages et intérêts à la jeune policière. Présentée par son avocat comme adjointe de sécurité au commissariat central de Bordeaux