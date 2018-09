Le gérant d'une épicerie de Bordeaux dort en prison. Il a été condamné à un an de prison dont six mois ferme après la découverte de 3 kilos de résine de cannabis, entre la cave de son commerce et son appartement du quartier du Grand Parc.

Bordeaux, France

Tout est parti d'une rumeur parvenue jusqu'aux oreilles des policiers patrouillant dans le quartier des Quinconces, non loin de cette épicerie située de la rue Huguerie. Une indiscrétion les informant que "ce monsieur ne vendait pas que des fruits et légumes dans son épicerie".

Une boîte cachée sous l'escalier

Après quelques jours d'investigations et de perquisitions, les policiers ont d'abord retrouvé, un morceau de résine de cannabis cachée dans une boîte sous l'escalier menant à la cave de son commerce. Ils ont également découvert 3 kilos de résine de cannabis et 3000 euros en petites coupures, dans son appartement du Grand Parc.

Epicerie fermée pour deux ans

Ce Bordelais d'une trentaine d'années, a été jugé et condamné en comparution immédiate, ce mardi. Il a été condamné à un an de prison dont six mois ferme. Il a été incarcéré. Son épicerie, qui ne vendait donc pas que des fruits, des légumes, des surgelés et du pain, a été fermée, sur décision judiciaire également, pour les deux ans à venir.