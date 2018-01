Bordeaux, France

Bernard Magrez nous a confirmé au téléphone avoir été victime d'un agression à son domicile bordelais dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon nos confrères de Sud-Ouest, il était entre 3h et 4h du matin lorsque quatre ou cinq malfaiteurs, qui paraissaient bien informés, sont parvenus à s'introduire dans la maison du célèbre homme d'affaires, propriétaire de plusieurs grands crus bordelais, dont le château Pape Clément.

Armés d'un couteau, d'un tournevis et d'une arme de poing, ils ont attaché leur victime, et ont fouillé les lieux. Toujours d'après Sud-Ouest, ils ne sont restés que quelques minutes , et sont repartis , à bord d'un des véhicules personnels de Bernard Magrez, en emportant de l'argent, mais aussi une collection de montres de très grande valeur et des objets d'art.

L'homme d'affaire n'a pu défaire ses liens que vers 7h du matin, et c'est alors qu'il a donné l'alerte.

L'enquête a été confié aux hommes de la Police Judiciaire, qui étaient sur place ce vendredi marin pour les constations d'usage.

Bernard Magrez, que nous avons joint , n'est pas blessé, mais se dit encore très choqué.