Bordeaux : l'huissier détournait l'agent de ses clients, il doit rembourser près de 200.000 euros

L'huissier vient d'être condamné à un an de prison avec sursis et l'obligation de rembourser ses clients

"Mon client n'a pas fait appel, il a toujours reconnus les faits, et n'a même jamais tenté de les sous-estimer" confie l'avocate de l'huissier à France Bleu Gironde. Maitre Anne Cadiot-Feidt confirme que tous les clients ont été remboursés, "c'est ce qui est prévu dans la loi".

191.000 euros intégralement remboursés

En plus d'un an de prison avec sursis et de l'interdiction d'exercer, l'huissier en question devra verser dommages et intérêts à la Chambre des nationale des huissiers qui a intégralement remboursé les clients lésés, soit 191.000 euros.

De nombreux clients de l’étude s'étaient plaint de ne pas pouvoir récupérer des biens ou des fonds censés avoir été recouvrés. L'enquête préliminaire avait été confiée à la division économique et financière de la police judiciaire.