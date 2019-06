Bordeaux : l'incendie du parking des Salinières, un acte criminel

Les images de vidéo-surveillance ont permis d'identifier quatre suspects. Deux hommes et deux femmes ont été arrêtés en début de semaine.

Bordeaux, France

L'incendie du Parking des Salinières de Bordeaux le 18 mai dernier est un acte criminel. Quatre personnes, deux hommes et deux femmes dont une adolescente, tous marginaux ont été interpellés en début de semaine. Ce sont les images de vidéo-surveillance qui ont permis de les identifier.

Après avoir été localisés et interpellés, ils ont été présentés à un juge ce mercredi et devaient être mis en examen en fin d'après midi.

370 véhicules ont été touchés par cet incendie qui a eu pour conséquences également l'interruption du tramway sur une bonne partie de la ligne C depuis le 18 mai dernier. On en saura plus ce mercredi soir. La procureure de la République de Bordeaux donnera une conférence de presse à 18h30.