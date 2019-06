Bordeaux : la colère et la frustration des sinistrés du parking des Salinières

Bordeaux

Les échanges, parfois houleux, auront duré deux heures à l'Athénée Municipal et toutes les questions posées n'ont pas eu de réponses. La réunion a vite tourné au vinaigre, au défouloir, pour des sinistrés de l'incendie du parking des Salinières de Bordeaux, en colère et frustrés de ne "pas avoir eu d'informations depuis le sinistre".

à réécouter Une campagne de financement pour aider un artisan qui a tout perdu dans l'incendie du parking des Salinières à Bordeaux

Face aux représentants de la mairie et de la Métropole de Bordeaux, mais également de l'exploitant Urbis Park, le collectif des Salinières, qui avait sollicité ce rendez-vous, a eu beau tenter de cadrer les échanges, avec un questionnaire minutieusement préparé en amont et distribué aux participants, le brouhaha a dominé la soirée. Dans le viseur, pêle-même, la commission de contrôle et sécurité pourtant passée quelques jours plus tôt, qui n'aurait pas fait son travail; les sdf et les dealers qui se trouvaient là; et l'enquête en cours, qui bloque les indemnisations par les assurances. Avec en prime, l'abonnement du mois de juin déjà prélevé par Urbis Park. "C'est un envoi automatique, mais il ne vous sera pas facturé et on s'excuse que vous l'ayez reçu" a expliqué Xavier Heulin, le directeur général d'Urbis Park, exploitant du parking des Salinières.

Environ 80 personnes ont participé à cette réunion post-incendie du parking des Salinières à Bordeaux © Radio France - Stéphanie Brossard

Urbis Park qui a annoncé que les voitures des niveaux -4 et -5 seraient évacués à compter du 6 juin (des véhicules qui n'auraient subi que des dégâts liés à l'eau déversés par les pompiers et donc potentiellement encore en état, "sauvables").

Xavier Heulin - Urbis Park : "tant que la police n'a pas achevé son enquête, on ne peut pas apporter toutes les réponses" Copier

320 sinistrés ont été recensés.

à lire aussi Bordeaux : la ligne C du tramway fermée entre les Quinconces et la gare Saint-Jean pour une durée indéterminée