Bordeaux : la devanture du spécialiste du canelé Baillardran, Place Gambetta, va rester rouge vif

Pas de changement de couleur à l'horizon. Le spécialiste bordelais du canelé, Baillardran, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bordeaux ce 4 novembre. L'affaire, mise en délibéré début septembre, portait sur le rouge utilisé sur la devanture de sa boutique Place Gambetta, à Bordeaux.

La mairie et la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde avaient assigné l'entreprise et son gérant en justice : pour eux, le rouge utilisé sur la devanture de la boutique était trop vif. Les deux institutions avaient invoqué le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du secteur de la Place Gambetta, soumis à un cahier des charges très précis, pour justifier cette assignation.

Dans sa décision rendue ce mercredi, le tribunal de Bordeaux n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet : 3.000 euros d'amende dont 2.000 avec sursis avec mise en conformité sous 6 mois.