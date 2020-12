Bordeaux : la gendarmerie interpelle des Bulgares pour contrebande de cigarettes et proxénétisme

11 individus ont été interpellés à Bordeaux et à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, pour contrebande de cigarettes et proxénétisme. L'opération a été menée ce lundi par 150 gendarmes et douaniers suite à une enquête de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux.