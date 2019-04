Bordeaux : la justice reconnaît des effets néfastes pour la santé du compteur Linky

Au nom de leur santé et du principe de précaution, ils étaient 206 plaignants à réclamer devant le juge des référés de Bordeaux, la fin de la pose des compteurs Linky. Treize d'entre eux ont en partie obtenu gain de cause. Enedis va devoir poser un filtre pour les protéger des ondes dégagées.

Bordeaux, France

Le juge des référés du Tribunal de Grand Instance de Bordeaux a donné, en partie, raison à treize particuliers, sur les 206 au total, qui avaient engagé une action en justice contre les compteurs communicants Linky. Ces treize plaignants, dotés d'un certificat médical attestant de leur hypersensibilité électromagnétique lors de l'audience le mois dernier, vont pouvoir réclamer à Enedis, la pose d'un filtre les protégeant des champs électromagnétiques.

"Une première brèche timide"

"C'est une première brèche" estime l'avocat des 206 plaignants, maître Pierre Hurmic, "car la décision ne concerne que quelques demandeurs de la procédure. Mais c'est quand même une première brèche, dans ce qui était, la pensée dominante ; Enedis se bornant à dire qu'il n'y avait aucun danger. Alors, c'est timide, c'est vrai, et on aurait préféré l'interdiction de la pose des compteurs Linky. Le combat continue et je ne désespère pas d'aboutir un jour." Enedis a quinze jours pour faire appel de la décision.

A Toulouse déjà...

Ce n'est pas le premier jugement allant dans ce sens. A Toulouse, le mois dernier, le juge des référés avait donné gain de cause à treize autres personnes souffrant d'hypersensibilité aux ondes. Ils avaient obtenu le droit de ne pas être équipés, contre leur gré, pour raison médicale, d'un compteur électrique Linky.

Le compteur Linky, dont l'installation est pilotée par Enedis et qui permet de relever à distance et en direct la consommation des clients, fait l'objet de polémiques récurrentes depuis son déploiement en 2015.