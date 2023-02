Bordeaux : la justice met trois ans à retrouver un pédocriminel déjà condamné et sous contrôle judiciaire

Un pédocriminel de 53 ans comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Pilote de ligne et père divorcé, il est soupçonné d’attouchements sexuels sur sa jeune voisine. Des faits qui auraient été commis à Mérignac lorsque la fillette était âgée de 8 ans, en 2010. Il avait déjà été condamné en 2003 pour détention images pédopornographiques et en 2020 pour complicité d’agressions sexuelles sur mineurs. Dans ce dernier cas, il avait commandité des abus sur des fillettes aux Philippines via Internet.

ⓘ Publicité

Un homme sous contrôle judiciaire... introuvable !

La première plainte de la victime de Mérignac, déposée en 2017, avait été classée sans suite par le parquet de Bordeaux en 2018, car les policiers bordelais n’avaient pas réussi à localiser le prévenu. Les investigations avaient repris trois ans plus tard. Entre-temps, le parquet de Bordeaux s'était rendu compte que cet ancien officier de l'Armée de l'Air, soi-disant introuvable, était bien en France. Il était alors domicilié à Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il était même sous contrôle judiciaire au moment de la première enquête des policiers bordelais en 2018.

Il a été arrêté dès 2014 au sujet de l'affaire aux Philippines. Placé dans un premier temps en détention provisoire à Fleury-Mérogis pendant deux ans, son contrôle judiciaire lui interdit ensuite de sortir du territoire. Il doit même se présenter chaque mois à la gendarmerie de Canet-en-Roussillon. Alors comment les enquêteurs ont-ils pu passer à côté de lui en 2018 ? Le parquet de Bordeaux parle "d'informations qui n’ont pas été croisées ou mises à jour".

"Une double peine" pour la victime

Aujourd'hui, ce pédocriminel va bien devoir de nouveau répondre d'agressions sexuelles sur mineurs. La victime, sa voisine de 8 ans à l’époque, aurait donc subi des attouchements à deux reprises lorsqu'il la gardait en l'absence de sa mère. "Cela a été une double peine pour ma cliente. Elle a eu la force de se battre, de pousser les portes du commissariat et d'aller déposer plainte 7 ans après et en retour, les enquêteurs n'ont pas réussi à toucher le mis en cause, l'enquête a été classée sans suite, car il n'était pas localisable, alors qu'il n'était qu'à quelques centaines de kilomètres et sous contrôle judiciaire sur le territoire français. C'est assez intolérable", s'emporte Karen Noblinski, l'avocate de la victime.

"C'est une faute et un dysfonctionnement grave de l'institution. Cela a été une grande déception, une source de détresse et de solitude pour ma cliente. Il a fallu attendre trois ans pour qu'on ait une enquête à la hauteur des faits", regrette-t-elle encore.

Une condamnation inédite en France

Le prévenu va aussi devoir faire avec son (très) lourd casier judiciaire. Après sa première condamnation pour détention d'images pédopornographiques en 2003, il est le premier homme à avoir été condamné en 2020 par la justice française pour avoir commandité sur Internet des violences sexuelles sur des enfants à travers des shows pédopornographiques filmés et diffusés depuis les Philippines.

Il rémunérait des femmes pour qu'elles violent des fillettes en direct selon ses instructions. Les comptes en banque de cet homme avaient révélé une dizaine de virements de 30 euros en moyenne à des femmes installées aux Philippines. Il avait alors été condamné en janvier 2020 à 5 ans de prison avec mandat de dépôt pour "complicité d’agressions sexuelles sur mineurs" par instigation.

Décrit à l'époque comme un "prédateur professionnel" par le procureur en 2020. Il a également été identifié, par le passé, par le FBI pour son rôle actif sur les forums pédophiles.