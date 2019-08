Bordeaux : la justice rejette les recours de trois étudiants refusés en master

Bordeaux, France

Un mois avant la rentrée, trois étudiants viennent de se faire débouter par la justice. Tous avaient candidaté pour intégrer un master à l'université de Bordeaux. L'une en M2 de droit, le deuxième en M1 de biodiversité et la troisième en M1 de psychologie. Aucun n'a été admis, l'université a rejeté leurs dossiers. Ils ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le juge des référés a rejeté leurs requêtes le 30 juillet.

Arthur, 21 ans, fait partie de ces trois étudiants. Il a obtenu une licence STS mention "sciences de la vie" à l'université de Bordeaux. Après une première année de master à Montpellier, en mai, il postule pour entrer en master "biodiversité, écologie et évolution" à Bordeaux. Un mois plus tard, il est refusé. Motif : niveau insuffisant. "Je m'attendais à être pris. En licence 3, j'ai eu 14 de moyenne et j'étais classé 48ème sur [416] élèves, et j'ai obtenu une bourse à l'excellence donc je pense que j'avais le niveau."

Selon lui, l'université n'a pas non plus été "honnête" : "Ils m'ont reproché un dossier "lacunaire qui ne permet pas d'apprécier les enseignements suivis au Canada", alors que j'ai pu faire cette année à l'étranger grâce au partenariat de longue date de l'université de Bordeaux avec celle de Laval ! De même, on me reproche une absence de "mise en situation professionnelle" alors que j'ai bien mentionné dans ma lettre de motivation que je faisais un stage de plusieurs mois dans l’administration publique."

Des critères de sélection trop flous ?

Le master qu'il vise est très sélectif : 40 places pour plus de 300 candidats d'après le site de l'université. Depuis 2016 la sélection en master est autorisée par la loi. Mais pour Arthur, les critères de sélection sont loin d'être clairs : "J'aurais aimé qu'il y ait une grille avec les critères sur lesquels ils s'appuient."

"L'université de Bordeaux n'est pas transparente envers ses étudiants" - Florent Verdier, avocat des trois étudiants Copier

Son avocat, maître Florent Verdier, s'est spécialisé dans ce genre d'affaires depuis quatre ans. Lui aussi critique le manque de transparence des critères de sélection : "L'une des étudiantes par exemple a validé son master 1, elle avait des notes tout à fait convenables. On lui a dit qu'elle pouvait poursuivre son cycle, mais quelques jours après on l'informe que son dossier est insuffisant. Quelles devaient être les notes ? On ne lui a pas dit et on ne le saura jamais. On ne demande pas une précision de joaillier, on demande simplement d'expliquer pourquoi c'est insuffisant. Tout simplement, quand un étudiant se renseigne sur les conditions d'admission de son master, il faut qu'il ait accès aux critères exigés, par exemple telles notes, tel parcours professionnel, tels stages... Il existe des universités transparentes envers leurs étudiants, celles de Tours, Paris ou Montpellier. L'université de Bordeaux ne l'est pas."

Selon lui les étudiants recalés en master font de plus en plus appel à la justice : "A Bordeaux, j'en suis à sept ou huit dossiers au mois de juillet alors que j'en avais deux ou trois les années précédentes, parce que les étudiants veulent de plus en plus faire valoir leurs droits, à juste titre."

Il assure que dans six cas sur dix, il obtient une décision favorable : la suspension du refus d'admission. Cette fois, le juge des référés a estimé qu'aucun des arguments soulevés par Arthur et les deux autres jeunes "ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision" de l'université de Bordeaux. Leur seule possibilité de contester le jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Une procédure longue et potentiellement coûteuse dans laquelle Arthur n'a pas envie de se lancer. Il a candidaté à d'autres masters "biodiversité" : il est sur liste d'attente à Montpellier et Lille et attend une réponse de l'université de Toulouse.