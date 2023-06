Bordeaux : la permanence du Rassemblement National dégradée

Le Rassemblement National de la Gironde annonce avoir porté plainte après avoir découvert la vitrine de sa permanence à Bordeaux, au 138 boulevard Georges V, en partie détruite. C'est un militant qui l'a découvert. Un pavé a fait exploser la vitrine dans la nuit du 20 au 21 juin.

Un "acte inacceptable" selon Jimmy Bourlieux délégué départemental du RB en Gironde, qui appelle "la condamnation de tous les démocrates sincères mais, surtout, une réaction ferme des pouvoirs publics. La multiplication des attaques contre des militants du Rassemblement National - en atteste la condamnation le 6 juin dernier de plusieurs membres des Ultra-Marines suite à l’agression de Pierre Le Camus, ex-candidat RN aux législatives - ou nos permanences ne doit pas conduire à leur banalisation".

Une plainte a été déposée. Le RN demande "à Gérald Darmanin et Pierre Hurmic une action résolue et ferme contre ces exactions pour enfin garantir la liberté d’opinion et la sécurité de tous à Bordeaux".