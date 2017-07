Bordeaux : la police appelle à la vigilance face aux vols par ruse

La police bordelaise met en garde les personnes âgées et vulnérables : les vols par ruse sont quotidiens dans l'agglomération. Voici les mesures de vigilance à adopter.

Un prétendu plombier ou un supposé électricien qui toque à votre porte....et repart avec votre argent et vos bijoux ! Ces "vols par ruse" dans le jargon policier sont devenus quotidiens dans l'agglomération de Bordeaux. Ils visent en particulier les personnes vulnérables : séniors ou même enfants.

Piégés par des faux policiers

Ces derniers jours, des malfaiteurs ont frappé trois fois dans la même journée à Bordeaux. "Un faux agent des eaux se présente puis quelques minutes plus tard des faux policiers" décrit Frédéric Friscourt, chargé de communication et de prévention pour la police bordelaise. Les agents usurpateurs demandent ensuite aux habitants de vérifier si leur prédécesseur n'a rien volé. "Les personnes montrent alors où sont leurs bien précieux, et les faux policiers s'en emparent en distrayant le propriétaire" explique Frédéric Friscourt.

Eléments de sûreté

Pourtant ces vols par ruse pourraient être évités. D'abord en vérifiant l'identité de celui qui se présente à votre porte. S'il s'agit par exemple d'un policier, il ne faut pas se contenter de demander la carte - celle-ci peut être fausse - mais d'appeler le 17 pour avoir confirmation.

Autre conseil de la police bordelaise : ne jamais ouvrir directement la porte. Si vous êtes au rez-de-chaussée ou au premier étage par exemple, une fenêtre suffit. Sinon, il faut installer des éléments de sûreté : un entrebâilleur ou un oeilleton , nommé aussi "Judas".

Enfin, la police rappelle que si vous êtes victime de vol par ruse, il ne faut surtout rien toucher pour permettre les constations et, peut être, l'interpellation des malfaiteurs.