Les policiers de Bordeaux lancent un appel à témoins pour retrouver les victimes des agissements sexuels d'un homme d'une vingtaine d'années, qui sévirait dans toute la Nouvelle Aquitaine. Une enquête est ouvert et quatre plaintes ont déjà été déposées.

Les policiers de Bordeaux ont ouvert une enquête après les agissements d'un jeune homme âgé de 20 à 25 ans, de type caucasien, mince, les yeux clairs, circulant à bord d'une berline de couleur foncée. Un peu partout en Nouvelle Aquitaine, il accoste les femmes en prétextant chercher son chemin, avant de leur proposer des relations sexuelles, voire de tenter les forcer à monter dans sa voiture.

Oser le dire

Quatre plaintes ont déjà été déposées après des faits recensés dans la métropole de Bordeaux, dans les landes girondines et à la frontière espagnole. Mais la police de Bordeaux estime que les victimes sont probablement plus nombreuses et qu'elles n'osent pas le dire. D'où l'appel à témoins qui est lancé. Il faut que ces femmes qui ont été abordées et/ou agressées sexuellement se fassent connaître.

Témoin ou victime, la police attend vos appels

Si vous habitez la région Aquitaine, que vous avez été victime ou témoin, ou que vous avez des informations, il faut contacter les enquêteurs à Bordeaux au 05 57 85 72 66 ou 73 38 ou au 06 72 54 20 90.