Bordeaux : la police recherche le témoin d'une agression

Bordeaux, France

C'était le 11 janvier dernier peu après 20h. Une jeune fille de 17 ans sort dans la rue Frère à Bordeaux, où elle passe la soirée, pour aller chercher une autre copine, un peu plus loin dans le quartier. Elle est alors abordée et bousculée par deux ou trois individus qui la font tomber par terre. Un homme qui a vu la scène, crie et fait fuir les agresseurs. C'est cet homme que la police de Bordeaux (qui n'avait pas été appelé le soir des faits) recherche aujourd'hui, pour l'aider dans son enquête. La jeune fille avait déposé plainte quelques jours plus tard.