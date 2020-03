Bordeaux : la préfecture ferme un commerce resté ouvert après 21 heures

Cinq supérettes de nuit ou commerces de vente à emporter ont été contrôlés en infraction à Bordeaux, Bègles et Talence, suite à l'arrêté les obligeant à fermer leurs portes à 21 heures. L'un d'entre eux, en récidive, a écopé d'une fermeture administrative de 2 mois.

Ce sont les policiers de Bordeaux qui avaient alerté la préfète Fabienne Buccio en début de semaine, après avoir constaté dans ces commerces de nuit des rassemblements sans respect des règles sanitaires de distanciation sociale. Dans la foulée, la préfecture avait pris un arrêté imposant à tous les commerces d'alimentation générale de Gironde de fermer leurs portes entre 21 heures et 5 heures du matin.

Cinq infractions relevées, une seule fermeture

Au total, 5 commerces ont été verbalisés en infraction dans la nuit de lundi à mardi et aucun dans la nuit de mardi à mercredi. Sur ces 5 établissements, deux ont écopé d'une simple amende, un autre d'un avertissement, et le cinquième, en état de récidive, a lui fait l'objet d'une décision de fermeture administrative de 2 mois. Une décision justifiée selon la préfète par le fait que cet établissement, qui se trouve à Bordeaux, avait déjà fait l'objet il y a quelques mois d'une mesure identique pour non respect de la réglementation.