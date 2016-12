Bordeaux : le corps d'un homme originaire de Bretagne découvert dans un bateau

Une enquête criminelle a été ouverte après la découverte d'un corps lundi soir dans un bateau en cale sèche aux bassins à flots. Elle a été confiée à la PJ de Bordeaux. Cet homme âgé de 65 ans était originaire de Bretagne.

La PJ de Bordeaux reste très discrète après la découverte d'un corps lundi soir dans un bateau. Le voilier de 9 mètres de long était en cale sèche aux bassins à flots. Ce que l'on sait c'est que l'homme, qui a été découvert sans vie par un ami, était âgé de 65 ans et originaire du pays de Locminé dans le Morbihan. Des spécialistes de l'identité judiciaire et un médecin légiste se sont rendus sur les lieux du drame. Selon le quotidien Sud-Ouest, ils auraient constaté des traces de coups sur le visage du sexagénaire et une blessure à l'arrière de la tête.

L'enquête a été confiée à la division criminelle de la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire. Une autopsie du corps a été pratiquée ce mercredi matin.