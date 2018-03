Virginie Calmels évoque cette affaire dans son livre "J'assume" à paraître ce mercredi comme ayant contrecarré les plans de Ludovic Martinez dans, selon la première adjointe d'Alain Juppé, ses ambitions pour s'inscrire dans la course à la succession du maire de Bordeaux. Plus de dix ans après les faits, le directeur de cabinet d'Alain Juppé va s'expliquer devant la justice a annoncé ce lundi le quotidien agenais Le Petit Bleu.

Ludovic Martinez est convoqué pour l'affaire dite des "frais de bouche" du conseil général du Lot-et-Garonne. Le dossier sera examiné mercredi 21 mars par le tribunal correctionnel d'Agen. L'affaire avait débuté en 2008 lors du changement de majorité départementale. Les nouveaux élus avaient alors adressé un courrier au Procureur de la République. En cause, des marchés passés entre 2004 et 2008. Dix ans après, la justice entendra deux prévenus. Michel Diefenbacher, l'ancien président du département est décédé l'an passé. Ludovic Martinez avait été mis en examen le 24 avril 2014 pour "octroi d'un avantage injustifié par une personne dépositaire de l'autorité publique". Il est accusé en clair d'avoir favorisé l'un des fournisseurs sur des marchés portant sur 200 à 300 000 euros. Le fournisseur en question devra également comparaître devant le tribunal. "Je suis serein, a expliqué Ludovic Martinez à France Bleu Gironde ce lundi. Cette affaire ne me concerne pas. Un directeur de cabinet ne signe aucun marché, ce n'est pas mon métier. J'ai hâte de me défendre publiquement dans une affaire qui dure depuis dix ans".