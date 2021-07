Bordeaux : le nouveau passage piéton arc-en-ciel vandalisé

"Il sera remis en état comme l'autre a été remis en état." Réaction de la mairie de Bordeaux après la dégradation d'un passage piéton arc-en-ciel seulement quelques jours après son inauguration.

Ce passage piéton aux couleurs LGBT avait été installé mercredi 30 juin près de l'arrêt de tram Bergonié en face du parvis des frères Pouyanne. Il a été recouvert à la bombe noire. La mairie s'engage donc à le remettre en état le plus rapidement possible.

Le premier passage piéton inauguré à Bordeaux, cours du Chapeau Rouge avait déjà été vandalisé il y a quelques semaines.

Commission LBT bordelaise

La ville de Bordeaux est dotée d'une commission LGBT depuis plus de 3 ans. Début 2019, elle avait lancé une étude qui révélait que sur les 1640 personnes qui ont répondu à l'enquête, 50% ont subi des injures LGBTphobes dans l'espace public au cours des 12 derniers mois, 7% des menaces physiques et 5% des coups et blessures. La municipalité de Bordeaux a élaboré avec les associations un plan de 20 actions qui a été adopté le 29 avril 2019 par le Conseil municipal de Bordeaux.