Bordeaux - Le propriétaire du véhicule qui a tué le pilote d'une trottinette électrique mis en examen

Le propriétaire du véhicule qui a fauché mortellement une trottinette, dans la nuit de samedi à dimanche, quai des Chartrons à Bordeaux, tuant le pilote et blessant sa passagère, a été présenté ce mardi soir à un juge et mis en examen.

Bordeaux, France

Ce Bordelais de 27 ans continue de nier les faits. Ses déclarations, visiblement, n'ont pas convaincu les enquêteurs. Il a été présenté à un juge ce mardi après midi.

Le parquet de Bordeaux a indiqué "qu'une information judiciaire a été ouverte contre le mis en cause et contre X des chefs d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, blessures involontaires aggravées par le délit de fuite, défaut d'assurance et non assistance à personne en danger.

Il a été mis en examen par le magistrat instructeur pour les délits de non assistance à personne en danger et défaut d'assurance, placé sous le statut de témoin assisté pour les délits d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et blessures involontaires aggravées par le délit de fuite".

Le placement en détention provisoire du mis en examen a été demandé par le parquet de Bordeaux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la voiture avait percuté une trottinette électrique, à la hauteur du quai des Chartrons, tuant un jeune de 25 ans et blessant une jeune fille de 18 ans. Le conducteur avait pris la fuite. À la suite des nombreux témoignages, les enquêteurs ont identifié la voiture et pu retrouver son propriétaire.