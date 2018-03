Des manifestants ont jeté des oeufs et de la farine ce samedi après-midi dans les allées du Salon de l'Etudiant, qui se tient au Hangar 14, à Bordeaux. Trois personnes ont été interpellées par la police, et placées en garde à vue.

Bordeaux, France

Les visiteurs du Salon qui se tenait au Hangar 14, à Bordeaux, sur le thème "Que faire avec un bac +2, + 3 ou + 4" ont eu droit à un drôle de spectacle ce samedi après-midi : des allées jonchées de farine et d'oeufs, après une manifestation "sauvage" qui a rassemblé une trentaine de personnes

Selon les premiers éléments de l'enquête, les premiers manifestants sont entrés un par un, puis sont allés ouvrir une issue de secours pour faire rentrer leurs complices.

Puis, le visage masqué par des capuches, des foulards ou des cagoules, ils ont défilé à travers le Salon , en déversant de la farine et des oeufs, et en scandant, selon plusieurs témoins, des slogans comme "Non à la sélection", allusion à la réforme de l'accès à l'Université .

Ils ont ensuite pris la fuite par une autre porte de secours, côté fleuve cette fois. Quelques comptoirs ont été renversés, mais les dégâts ne sont pas importants.

Les organisateurs du Salon, interrogés par nos collègues de Sud-Ouest, estiment qu'il n'y a pas eu de défaillance dans la sécurité. Ils ont décidé de maintenir la manifestation jusqu'à son terme, jusqu'à 17h.

Les policiers ont réussi à interpeller trois participants présumés à ce rassemblement, et les ont placé en garde à vue à l'hôtel de police de Bordeaux . Ils devaient être interrogés dans la soirée.