Bordeaux, France

Celui qu'on a appelé le "serial creveur de pneus" de l'agglomération bordelaise ne s'est pas caché ce vendredi matin à son arrivée au palais de justice de Bordeaux. L'homme de 45 ans n'a pas cherché à éviter les photographes et cameramen qui l'attendaient.

Dans la salle d'audience bondée plus une centaine de ses victimes sont venues pour découvrir le visage de celui qui s'en est pris à leur voiture et pour entendre ses explications. Il est accusé d'avoir crevé 6 000 pneus en presque 7 ans.

Les mêmes arguments en boucle

Du début à la fin de l'audience, le prévenu a justifié ses actes de la même manière. _"_Les mots ça ne suffit pas, alors il a fallu que je fasse des conneries pour dénoncer la maltraitance envers les enfants. Comme celles que j'ai subies pendant 13 ans." 13 ans passés dans une famille d'accueil, puis sous curatelle renforcée de 2011 à 2016. Lorsque le vice-procureur lui demande pourquoi s'attaquer aux pneus : "Parce que c'est le point faible des voitures" répond-t-il.

Si aucune déficience mentale n'a été relevée par les expertises psychiatriques, elles parlent d'une possible altération du discernement voire une suspicion de délire de persécution. Son avocate maître Emilie Haas parle d'un homme _"moralement souillé"_, "victime" depuis sa plus tendre enfance, qui nécessite une peine "utile à la société", demandant de la prison avec sursis assortie d'une obligation de soins et suivi socio judiciaire.

"Il y a des façons de gérer sa souffrance"

Des arguments compliqués à comprendre pour beaucoup de victimes. Parmi elle, Marie, une Talençaise qui a découvert un matin en partant travailler que deux pneus de sa voiture avait été crevés. Ce qui lui a fait manquer une demi-journée de travail et l'a obligé à régler une facture de 230 euros.

"Je suis en colère car les raisons qu'il a évoquées sont peut-être réelles mais il y a des façons de gérer sa souffrance et de l'exprimer. Il l'a fait de façon extrêmement maladroite et je pense que la majorité des victimes n'ont pas compris le sens de ses actes. Ce sont des événements du passé, qui n'ont rien à voir avec nous. Ce n'est pas cohérent."

Marie, l'une des 1600 victimes recensées de l'homme au poinçon. Copier

Une incohérence qui tranche cependant avec la méticulosité du prévenu, solitaire et sans emploi, qui sévissait de nuit, entre 2 et 5h du matin, muni d'un petit poinçon et dans des endroits dépourvus de surveillance vidéo. "Il avait l'air d'être très méthodique, très organisé, reconnaît Me Jessica Sanchez, l'une des nombreuses avocates de la partie civile. Apparemment il y avait un système de planification par rue donc il savait où il intervenait quand il intervenait."

Interpellé en novembre dernier, le "serial creveur" avait été laissé en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Contrôle qu'il avait enfreint, se faisant de nouveau arrêter en possession d'un gros clou. Le vice-procureur a requis un an de prison dont 6 mois de sursis mis à l'épreuve, assorti d'une obligation de soins et demandé le placement sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience.