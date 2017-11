Bordeaux : le serial creveur de pneus sera jugé en mai prochain

L'homme de 45 ans, interpellé en début de semaine, a été présenté ce jeudi au Parquet, et mis en examen pour destructions et dégradations volontaires. Soupçonné d'avoir crevé les pneus de 6 000 véhicules depuis sept ans dans la Métropole bordelaise, il agissait de façon méthodique et obsessionnelle.

Le serial creveur de pneus comparaîtra le 18 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour destructions et dégradations volontaires de bien d'autrui . Le parquet a demandé sa remise en liberté sous bracelet électronique. Le suspect est présenté ce jeudi soir au juge des libertés et de la détention.

Cet homme de 45 ans a été interpellé en début de semaine, à 2h du matin, devant son domicile alors qu'il s'apprêtait à passer à nouveau à l'action. Il a reconnu avoir depuis 2011 crevé les pneus de 6 000 véhicules dans toute l'agglomération bordelaise.

Les policiers avaient ouvert une enquête en décembre 2014, après le dépôt d'une centaine de plaintes, au commissariat de quartier des Capucins. Ils ont finalement réussi à identifier le suspect au mois d'octobre, grâce au photos prises par l'une des victimes , et grâce à des images de vidéo-surveillance.

De gauche à droite : Nicolas Perez, chef de la sûreté départementale; Brigitte Jullien, directrice départementale de la sécurité publique, et Marie-Madeleine Alliot, procureur de la République de Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

L'homme a été examiné par un psychiatre, et reconnu à ce stade responsable de ses actes. Un psychiatre qui a mis en avant une personnalité "obsessionnelle, solitaire et méthodique".

Il avait un petit carnet où il notait les opérations réalisées, et les opérations à venir : tout était déjà programmé jusqu'à fin 2018. Il avait découpé l'agglomération en zones, qu"il avait numérotés, et toujours habillé en costume, il sévissait de nuit , entre 2 h et 5 h du matin, dans les rues où il savait qu'il n'y avait pas de caméras de vidéo-surveillance. Il crevait les pneus avant et arrière, côté trottoir , avec un petit poinçon" - Marie-Madeleine Alliot, procureur de la République de Bordeaux.

Cet homme qui vit seul, qui ne travaille pas et qui n'a pas de famille, a reconnu devant les enquêteurs qu'il voulait "se venger de la société".

Il parle beaucoup, il veut qu'on l'écoute, il veut crier sa souffrance, il dit qu'il a été maltraité dans son enfance, il a en fait besoin d'être reconnu. - Marie-Madeleine Alliot , procureur.

Les policiers ont enregistré au total 1 100 plaintes, mais le suspect lui-même parle de 6 00 victimes. Le préjudice est estimé à au moins 400 mille euros.