Bordeaux : Le toit d'un bâtiment menace de s'effondrer rue Sainte-Catherine, un magasin évacué

Les fortes pluies sur la Gironde ont provoqué un affaissement de toiture rue Sainte-Catherine à Bordeaux, en début après-midi, ce dimanche. Craignant un effondrement, les pompiers ont dû intervenir.

Les quatre employés du magasin Eram, situé au 86-88 rue Sainte-Catherine à Bordeaux, ont dû être évacués ce dimanche après-midi, pendant plusieurs heures. Le toit de cet immeuble ancien, menaçait de s'effondrer, suite à un affaissement provoqué par des infiltrations d'eau, dues aux fortes pluies.

Les pompiers ont fermé quelques mètres de la rue Sainte-Catherine, et détourné le passage place Saint-Projet. L'immeuble comporte quatre niveaux. Le magasin Eram occupe le rez-de-chaussée, et le premier étage. Les trois autres accueillent des bureaux et des locaux désaffectés.