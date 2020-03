Bordeaux : les agresseurs d'une femme transgenre condamnés à 6 mois de prison avec sursis

Six mois de prison avec sursis, l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et une mise à l'épreuve de deux ans. Le tribunal a suivi ce vendredi les réquisitions de la procureure. Les avocats des deux hommes mis en cause dans l'agression d'une femme transgenre à Bordeaux avaient eux demandé la relaxe. Ils vont faire appel. Le procès, qui s'était tenu la semaine passée devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, avait duré plus de quatre heures.

La femme transgenre, qui avait porté des coups, est relaxée

Les deux hommes, des frères, étaient poursuivis pour avoir agressé, le 8 décembre 2019 au petit matin, une femme transgenre qui se trouvait en compagnie de plusieurs amies, avec lesquelles elle rentrait de soirée. La défense avait qualifié, durant le procès, la bagarre de "rixe d'ivrognes" et n'y voyait pas de transphobie. L'un des frères s'était porté partie civile car il avait été blessé au visage par les coups de chaussure à talon portés par la femme transgenre. Il a été débouté.

Les deux agresseurs devront verser chacun 2300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, corporel et moral.