Bordeaux : les anciens responsables de l'Opéra ont-ils été trop laxistes ?

L'ancienne direction de l'Opéra de Bordeaux est convoquée devant la Cour de discipline budgétaire et financière, à Paris. La juridiction s'interroge sur d'éventueles défauts de contrôle et de surveillance dans l'affaire des détournements de fonds.

Quatre anciens responsables de l'Opéra de Bordeaux sont entendus ce vendredi matin par la Cour de discipline budgétaire et financière, dans les locaux de la Cour des Comptes, à Paris. Dominique Ducassou, ancien adjoint à la culture et ancien président de l'Opéra, Thierry Fouquet, ancien directeur général, ainsi que l'ancien directeur financier et l'ancien comptable public sont convoqués par la Cour, qui va statuer sur leurs responsabilités respectives.

Cette juridiction, spécialisée dans les infractions commises en matière de finances publiques, se penche sur l'affaire des détournements de fonds mis au jour en 2012 à l'Opéra de Bordeaux. Dans ce dossier, l'ancienne régisseuse a été condamnée à trois ans de prison pour avoir détourné en dix ans 2,5 millions d'euros. Une peine prononcée en janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, confirmée en septembre 2016 par la Cour d'Appel.

Défaut de surveillance ?

La juridiction a relevé , entre 2010 et 2014, un "défaut de contrôle et et de surveillance" de la régie de l'Opéra. La Chambre régionale des comptes était parvenue aux mêmes conclusions, lors de l'audit effectuée sur cinq ans : si quelques vérifications avaient été effectuées, les malversations auraient pu être rapidement découvertes.

Les anciens responsables de l'Opéra ne sont pas obligés de se présenter à l'audience de la Cour, qui s'ouvre à 9h ce vendredi matin rue Cambon,à Paris. Ils risquent des sanctions financières. Le jugement va être mis en délibéré après audition des quatre personnes poursuivies.