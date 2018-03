Bordeaux, France

Après l'affaire du quintuple infanticide à Luchats, une nouvelle affaire autour de la mort d'un enfant est jugée à partir de ce lundi après-midi par la Cour d'Assises de Gironde. Un père de famille de 36 ans, de Cavignac, comparaît pour meurtre par ascendant.

Le 21 novembre 2014 au soir, il avait assis Yumi, sa petite fille de 22 mois, sur le parapet du Pont de Pierre, à Bordeaux, lorsque l'enfant était tombée dans la Garonne ; c'était 10 jours après l'affaire du petit Aaron, jeté par son père dans le fleuve, sur les quais , à Bordeaux. Le corps de la fillette avait été retrouvé par des promeneurs le 31 décembre 80 kms en aval, sur les bords de l'Estuaire, à Meschers-sur-Gironde, près de Royan. Le père de Yumi a toujours affirmé que c'était un accident. Une thèse à laquelle n'a jamais cru la mère de la victime, avec qui l'accusé vivait une séparation difficile.

L'accusation soutient elle aussi qu'il s'agit d'une acte volontaire. La scène, ce soir-là, se déroule sans témoin direct. Anthony raconte qu'il venait de rendre visite à ses anciens voisins, sur les quais à La Bastide , et qu'il avait décidé de rentrer à pied jusqu'à l'hôtel où il séjournait pour le week-end avec sa fille.

.Yumi, a-t-il expliqué aux enquêteurs, voulait voir "les lumières de la ville" , il'a assise sur le parapet du pont. La petite fille s'est retournée pour voir passer le tram , Elle lui a alors donné un coup de pied , Elle a frappé le kyste que son père avait dans la poitrine , et du coup, elle lui a échappé des mains.

Il a reconnu qu'il y avait un acte d'imprudence de sa part, c'est la thèse principale que nous allons soutenir, même si je souhaite que le débat soit plus large, et que soient aussi examinés l'état de santé de mon client , que ce soit du point de vue médicale ou psychologique". - Maître Julien Plouton, avocat de l'accusé.

La défense s'appuie notamment sur l'expertise réalisée par un expert parisien, qui a conclu à une altération de son discernement au moment des faits. Mais une contre-expertise est venue affirmer le contraire.

Accident ou acte volontaire ?

Mais pour la mère, comme pour l'accusation , qui a rejeté la qualification des faits en homicide volontaire réclamée par la défense , cette version, dont l'accusé a modifié les détails à plusieurs reprises, ne tient pas.. Les parents étaient séparés depuis aôut 2014, et était en conflit ouvert pour la garde de l'enfant. Le père avait la garde provisoire de sa fille, et malgré le droit de visite accordé à la mère , il avait tout fait, selon l'avocate de la mère, pour que son ex-compagne ne revoit pas Yumi. Pour la mère , pas de doute ! malgré l'amour qu'il portait à l'enfant, son ex-compagnon a voulu se venger et "tout détruire".

Elle n'oubliera jamais ce qu'il lui a dit au moment de la séparation, que si elle ne revenait pas vivre avec lui, elle ferait tout pour qu'elle ne revoie jamais sa fille. C'est exactement la menace qu'à notre sens, il a mis à exécution. C'est un projet qu'il a préparé : sur les 4 mois précédents, il a tout fait pour que ma cliente n'ait plus jamais sa fille - Maître Hélène Poulou, l'avocate de la maman de Yumi

Détail accablant pour la partie civile : l' ordinateur montre qu'avant le drame, l'accusé a consulté sur Internet les artices sur la mort du petit Aaron, jeté dans la Garonne par son père 10 jours avant, sur les quais. Ce qui faire dire à l'avocate de la mère qu'il y a eu préméditation., Circonstance aggravante qui n'a pas été retenue pendant l'instruction.

Ce sont ces deux thèses qui vont s'affronter tout au long de ce procès prévu jusqu'au mardi 3 avril, après la coupure du week-end de Pâques.

Mon client va à ce procès pour dire et répéter qu'il n' a jamais voulu la mort de sa petite fille, qui était ce qu'il avait de plus cher au monde. Mais il ne se fait guère d'illusions, car il sait que les apparences sont contre lui" - Maître Julien Plouton

Ma cliente se bat pour sa fille, elle veut que la vérité soit dite, qu'il reconnaisse les faits et qu'il soit reconnu responsable de ce qu"il a fait à leur petite fille. - Maître Hélène Poulou

L'accusé risque selon le Code pénal la réclusion criminelle à perpétuité.