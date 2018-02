Bordeaux : magistrats et avocats en colère contre le projet de réforme de la carte judiciaire

Par Elie Abergel, France Bleu Gironde

Les avocats et les magistrats sont en colère à Bordeaux. Ils vont se rassembler ce jeudi à 12 heures et à 13 heures 30 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Ils manifestent pour obtenir plus de moyens et pour faire part de leurs inquiétudes quant à la réforme de la carte judiciaire.