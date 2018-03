Les policiers municipaux bordelais sont désormais équipés de 80 caméras individuelles, qu'ils déclenchent lors de leurs interventions pour "dissuader tout comportement agressif". L'expérimentation, déjà menée par leurs collègues de Toulouse et Marseille, va durer un an.

Bordeaux, France

A Bordeaux, les policiers muncipaux sont munis depuis ce lundi de caméras-piétons . Ils en disposent de 80 au total, dont ils s'équipent chaque fois qu'ils patrouillent . L'expérience ,déjà menée par d'autres polices municipales, à Toulouse et à Marseille notamment ,va durer un an.

Les policiers municipaux bordelais se promènent donc désormais avec , accroché à la poitrine, un petit boîtier noir qu'ils déclenchent à leur guise.

L'agent allume la caméra au début de vacation , elle reste en veille tout le temps de la patrouille, et lorsqu'il la déclenche, il avertit son interlocuteur, qui ne ne peut pas refuser, et l'éteint à la fin de l'intervention. - Ulrich Lizé, chef de service à la police municipale de Bordeaux

La caméra individuelle dont disposent désormais les policiers municipaux à Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Ces images sont ensuite stockées sur un serveur pendant six mois, puis détruites . Seules une dizaine de personnes - les cadres de la police municipale - y ont accès. Elles peuvent servir de preuve, dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais elles ont surtout pour objectif de protéger les policiers municipaux des agressions, notamment verbales dont ils sont de plus en plus victimes.

On s'aperçoit que dans toutes les villes françaises où l'expérimentation est déjà en cours, on a assisté à une diminution flagrante et rapide du nombre d'agressions, notamment verbales, sur les policiers municipaux. Donc, cela veut dire que cet outil va bien permettre d'apaiser les relations. - Nicolas Andréotti, directeur de la police municipale à Bordeaux.

"Filmer peut suffire à calmer l'interlocuteur" Copier

C'est sur ce changement de comportement, une fois la scène filmée, que mise la ville de Bordeaux.

L'effet caméra-piéton modifie la relation ; à partir du moment où le policier municipal dit : je vous enregistre, le rapport est différent. Donc, si nous en avons ce bénéfice à la fin de l'expérimentation, il faudra persévérer. - Jean-Louis David, adjoint au maire chargé de la vie urbaine et de la proximité.

"l'effet caméra piéton modifie les comportements" Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux Copier

Coût de cet équipement : 35 mille euros, dont 20 mille euros versés par l'Etat. Six autres communes en Gironde testent déjà, ou vont tester, ces caméras piétons : Libourne, Lormont, Avensan, Marcheprime, Montussan, et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Lors d'une patrouille, dans les rues de Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

A Bordeaux, ce dispositif vient compléter le dispositif de vidéoprotection : 101 caméras quadrillent désormais la ville, et un centre de surveillance tout neuf vient d'ouvrir; ces images de vidéosurveillance ont fait l'objet en 2015 de 539 réquisitions de la justice ou de la police nationale, et ont permis 700 interpellations.