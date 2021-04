Bordeaux : les policiers rendent hommage à leur collègue de Rambouillet

Les policiers et personnels du commissariat de Bordeaux ont rendu hommage ce lundi 26 avril en fin de journée à leur collègue poignardée à Rambouillet. Ils étaient une petite centaine à s'être rassemblés en fin de journée sur les marches du commissariat central. Des policiers, des agents administratifs, des représentants syndicaux, qui appelaient au rassemblement, auquel le Directeur Départemental de la Sécurité Publique Patrick Mairessea lui aussi tenu à participer. Un rassemblement marqué par l'émotion et la volonté de se serrer les coudes entre collègues.

Marre du policier bashing

"Cela fait des mois que nous sommes pris pour cibles, y compris à Bordeaux, et ce massacre de Rambouillet n'est malheureusement que la suite logique!" se désole une policière du commissariat, qui tenait hier à participer à cet hommage. Des policiers confrontés à une violence quotidienne lors d'opérations banales de contrôle. Mais qui désormais sont également traqués et menacés jusque chez eux, et dans les commissariats, qui ne sont plus les sanctuaires qu'ils étaient auparavant

Une attaque qui aurait pu se produire à Bordeaux

Un telle agression aurait également pu se produire à Bordeaux assurent les syndicats. " Nous avons un agent chargé de filtrer avant le SAS d'entrée, mais si une personne se présente pacifiquement elle rentrera, et peut ensuite très bien sortir une arme de son sac" explique Philippe Rolland, le délégué régional du syndicat Unité SGP Police FO. "Contre cette violence là, la question des moyens ne résout rien" poursuit-il

"Le risque zéro n'existera jamais" Philippe Rolland, Unité SGP Police FO

Agée de 49 ans et mère de 2 enfants, Stéphanie M. a succombé aux coups de couteau portés par Jamel Gorchene alors qu'elle rentrait dans le commissariat où elle travaillait vendredi dernier .

"Parce qu'elle a consacré sa vie à celle des autres, on lui a ôté la sienne", a déclaré la maire Véronique Matillon lors d'un bref discours d'hommage ce lundi. "La ville de Rambouillet a perdu une part d'elle-même, la nation a perdu une femme exceptionnelle."