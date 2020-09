Bordeaux. Les salles de fitness contestent l'arrêté préfectoral de fermeture devant la justice

Les salles de sport privées ont dû fermer sur décision préfectorale : une décision qui concerne depuis hier notre département comme tous ceux qui se situent dans des zones d'alerte renforcée. Mais les syndicats de plusieurs salles contestent cet arrêté, qu'ils estiment injuste. Hier à l'audience, les débats ont tourné autour de cette question: "A-t-on plus de risque d'attraper le coronavirus dans une salle de fitness qu'ailleurs?"

"Non" selon les avocats des salles de fitness, qui avancent un chiffre : il y aurait 500 fois moins de chance d'être contaminé dans une salle de sports qu'ailleurs. "Oui" disent les représentants de la préfecture, qui pointent du doigt ce qu'on appelle l'aérosolisation : la transmission du virus dans les espaces clos par de fines particules dans l'air, puisque les usagers ne portent pas de masques.

Un argument que réfute complètement Maître Verdier, avocat d'un syndicat : "cette idée est fausse, on gère ce pays avec des croyances". Son objectif : la suspension de l'arrêté, et la mise en place de mesures plus adaptées : "les mesures doivent être créées par rapport aux données scientifiques dont on dispose à l'instant T. Celles dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas d'avérer que les salles de fitness fermées véhiculent de manière plus rapide le virus".

La crainte des conséquences économiques

Maitre Jourdan, elle aussi représentante des salles de sport, dénonce les risques financiers qu'encourent ses clients : "ils ont subi un énorme préjudice du fait du confinement, amplifié par le fait que les gens ont peut-être peur de reprendre leur abonnement. Aujourd'hui on met un terme temporaire à leur activité donc ils n'ont plus aucune source de revenu, alors même que des charges continuent de s'exercer"

Frank Laduche, est gérant de six salles de fitness à Bordeaux. Présent à l'audience, il n'a pas été convaincu par les arguments de la préfecture : "on nous annonce des cas de contamination non pas dans les clubs de sport mais dans des clubs de danse ou dans les clubs de boxe. Dans ceux de fitness aucun cluster significatif ! Et pourtant on nous fait fermer alors qu'on a de meilleures conditions sanitaires que nombre de commerces aujourd'hui en France".

Selon lui, ces 15 jours de fermeture pourraient être catastrophiques : "je pense qu'on s'en prend pas du tout aux bonnes personnes. Si vous maintenez la fermeture, vous nous condamnez" a-t-il déclaré lors de l'audience. La décision devrait être rendue dans la journée.