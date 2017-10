Bordeaux : les voleurs dérobent le coffre-fort qui contenait trois lingots d'or

Un octogénaire de Cadaujac, près de Bordeaux, victime d'un vol plutôt spectaculaire en début de semaine à son domicile. Il s'est fait dérober un coffre-fort de 400 kilos qui contenait des lingots d'or. Il n'y a vu que du feu, accaparé par un faux employé des eaux dans son jardin.

Le scénario n'est pas très original. Un homme se présente au domicile de cette personne âgée de 84 ans. Il se dit employé des eaux chargé de faire des vérifications, notamment sur des conduites qui se trouvent dans le jardin. L'opération est bien huilée. Pendant ce temps, des complices s'introduisent dans la maison et s'emparent du coffre-fort. On ne connait pas le nombre de voleurs mais autant dire qu'il faut du temps, des bras et des costauds pour emporter un coffre de 400 kilos, un coffre qui contient trois lingots d'or d'une valeur de 400 000 euros.

Des voleurs bien renseignés

C'est après le départ du faux agent des eaux, que la victime va découvrir le larcin. Il est trop tard, les voleurs sont déjà loin et n'ont toujours pas été retrouvés. Selon les enquêteurs de la gendarmerie de Mérignac et de la Section de Recherches de Bordeaux, les malfaiteurs devaient être quand même bien renseignés. Les gendarmes rappellent aux personnes âgées de bien vérifier l'identité de celles et ceux qui se présentent à leur domicile comme agent des eaux, du gaz ou de l'électricité. Il faut bien contrôler la carte professionnelle et généralement les déplacements ne se font que sur rendez-vous. Au-delà des biens matériels volés, les préjudices moraux peuvent être très importants. Les victimes, très souvent des personnes vulnérables, sont en état de choc après de tels faits et ont beaucoup de mal à s'en remettre.