Bordeaux : nouveau rassemblement en hommage à Georges Floyd ce mardi

Plusieurs associations bordelaises dont Mémoires et Partages appellent à un nouveau rassemblement ce mardi soir en hommage à Georges Floyd. Son Président Karfa Diallo vient en plus d'écrire à Emmanuel Macron et aux candidats aux municipales à Bordeaux, Biarrtiz, La Rochelle et au Havre. Interview

France Bleu Gironde : Quel rapport faites-vous entre la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis et la signalétique urbaine que vous dénoncez dans plusieurs villes et notamment à Bordeaux?

Karfa Diallo : Fondamentalement, cette mobilisation antiraciste qui secoue aujourd'hui les démocraties occidentales démontre qu'il y a une clairvoyance nouvelle sur les origines et sur les symptômes du racisme. Depuis une vingtaine d'années, nous avons à Bordeaux, La Rochelle ou Biarritz des rues qui honorent des personnalités qui ont prospéré grâce à un système fondé sur l'inégalité raciale et sur les injustices raciales. Et bien ces mobilisations actuelles, pour la justice pour Georges Floyd mais aussi contre les violences policières révèlent cet écoeurement de la population dans le fait de laisser subsister sur les murs de nos villes ces symboles qui sont des symboles honteux pour les générations futures.

France Bleu Gironde : Vous venez d'écrire au Président de la République et aux candidats aux second tour des municipales à Bordeaux, La Rochelle, Biarritz et au Havre. Que leur demandez-vous?

K.D. : Pour nous, il est urgent de débaptiser la centaine de rues, de monuments et de quartiers qui en France violent les principes républicains et qui nourrissent la bête immonde du racisme. Et si ce n'est débaptiser au moins expliquer et contextualiser par des plaques complémentaires.

France Bleu Gironde : Mais à Bordeaux cela n'a pas été fait?

K.D. : Absolument pas! La ville de Bordeaux fait au contraire partie des plus réticentes. En décembre dernier, la mairie s'était enfin décidée à apposer ces fameuses plaques explicatives sur 6 rues (sur la 20aine que nous avons recensé), mais cela n'a jamais été fait, et le maire actuellement est même plutôt sur le recul.

France Bleu Gironde : Les rassemblements contre le racisme dans la police à Bordeaux sont uniquement des rassemblements de soutien, ou avez-vous connaissance de cas concrets sur la métropole?

K.D. : Et bien pas plus tard que pendant le confinement, un jeune homme noir a été renversé dans le quartier Nansouty par une voiture de la police municipale. Et non seulement il n'a pas été conduit à l'hôpital, mais en plus il a été placé en garde à vue. Nous sommes nombreux à penser qu'il s'agit d'un cas manifeste de racisme dans la police à Bordeaux. Au niveau national, le défenseur des Droits lui-même le reconnait: si vous êtes noir, vous avez 20 fois plus de chance selon lui de subir un contrôle de police. Il est donc urgent de former ces policiers pour que ces faits disparaissent au plus vite.

Rassemblement en hommage à Georges Floyd à 18h ce mardi soir Place de la Victoire.