Bordeaux, France

Le groupe cosmétique Caudalie a t-il le droit d'appeler ses crèmes "premier cru" et "grand cru" ? C'est tout l'enjeu du procès qui se tenait devant la cour d'appel de Paris ce mardi. Du côté des plaignants : les syndicats viticoles bordelais et bourguignons. Les viticulteurs considèrent en effet que l'utilisation de ces mentions "grand cru" et "premier cru" doivent être réservées à leurs vins et qu'en aucun cas on peut les banaliser pour vendre une crème anti-ride.

Ses crèmes Caudalie ont tendance à donner des boutons aux viticulteurs. "Pas touche à mon terroir et mes traditions", les syndicats viticoles estiment que la marque de cosmétiques parasite et banalise les mentions. En première instance la justice a débouté les viticulteurs mais ils sont revenus à la charge en appel.

Un certain nombre d'opérateurs économiques veulent s'inscrire dans le sillage du prestige des vins classés "premier cru" ou "grand cru". C'est du parasitisme !

- Maître Emmanuel Baud, avocat des viticulteurs

Qui de Caudalie ou des viticulteurs remportera ce bras de fer juridique ? La décision de la cour d'appel de Paris sera rendue le 9 mai prochain.