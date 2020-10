Bordeaux : plusieurs empoisonnements d'animaux domestiques autour du Jardin Botanique

La mairie de Bordeaux appelle vendredi 2 octobre les propriétaires de chiens et de chats à la plus grande vigilance. Plusieurs cas d'empoisonnement d'animaux domestiques ont été signalés depuis la mi-septembre.

Entre le 18 et le 24 septembre 2020, le gardien du Jardin Botanique, situé sur la rive droite de Bordeaux, a reçu plusieurs signalements d'empoisonnement de chats et de chiens, annonce la mairie vendredi 2 octobre. L'association de protection Vénus avait elle aussi alerté sur ces cas d'empoisonnement d'animaux domestiques. Aurélie, habitante du quartier, a perdu son chien ce jeudi matin, mort après plusieurs crises d'épilepsie, raconte la jeune femme. "Mon conjoint l'avait sorti vers 20 heures, 21 heures il a commencé à se sentir mal (...) c'est vraiment intentionnel, ça attire les chiens, comme si c'était de la nourriture."

La mairie parle d'un poison "sous forme de petites boules noires"

Selon la mairie, plusieurs témoignages depuis fin septembre évoqueraient des empoisonnements aux alentours du Jardin Botanique et non dans le jardin lui-même. Un examen du jardin et plusieurs prélèvements sont revenus négatifs. Une main courante a néanmoins été déposé. "Le poison serait présent sous forme de petites boules noires. Un rapport établi par un vétérinaire suspecte un empoisonnement à partir de produit anti-limaces" précise la Ville dans son communiqué. L'association Vénus évoquait elle un empoisonnement "à l'anti-gel."

La police nationale et la police municipale ont été alertées. La Ville demande aux propriétaires d'animaux de lui signaler tout empoisonnement, ou présence de poison, au 05.56.10.33.33. Vous pouvez aussi contacter la police municipale au 05.56.10.20.99. L'association Vénus dit se tenir à disposition par mail à enquete@associationvenus.fr