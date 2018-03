Cinq hommes sont derrière les verrous, mis en examen pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, après une action conjointe menée par les policiers et gendarmes de Bordeaux depuis un an.

Cinq hommes ont été mis en examen pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs par le parquet de Bordeaux, après l'arrivée d'un convoi de drogue à Bordeaux, le 4 mars et l'interpellation deux jours plus tard, de sept personnes, lors d'une opération commune de la Police Judiciaire de Bordeaux et de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux.

Dans un box, situé dans la métropole bordelaise, les forces de l'ordre ont découvert 216 kg de résine de cannabis et 13 kg d'herbe de cannabis. Dans le même temps, des perquisitions ont été menées : 23 000 euros ont été saisis, trois armes de poing, deux armes de longues de type fusil de chasses et onze véhicules.

L'enquête avait démarré en mars 2017. Elle portait au départ sur une fratrie de trois Bordelais connus des services de police, de gros bonnets de la drogue. Courant 2017, des importations (qui avoisinait la tonne de cannabis) organisées par ce réseau, avaient été interceptées par les douanes françaises et les guardia civile espagnole.