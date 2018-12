Bordeaux : premières condamnations, dont de la prison ferme, après les violences en centre-ville

L'Apple Store de Bordeaux, pillé et saccagé, a dû être fermé le temps d'effectuer des travaux.

Bordeaux, France

Cinq hommes, interpellés samedi lors des violents débordements qui ont suivi le rassemblement des Gilets jaunes dans le centre-ville de Bordeaux, ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel. Trois d'entre eux pour des violences commises lors des affrontements avec les forces de l'ordre, à la nuit tombée. Deux autres pour le pillage de l'Apple Store, rue Sainte-Catherine, mis à sac peu avant 21h samedi par plusieurs dizaines d'individus.

Même si vous avez un visage d'ange, Monsieur, moi, j'ai vu des barbares !

La projection de deux vidéos issues de caméras de surveillance a fait forte impression dans la salle d'audience pleine à craquer. On y voit une cinquantaine de silhouettes sombres se jeter sur la vitrine de l'Apple Store, la fracasser à coups de panneaux de signalisation, puis ce sont deux minutes d'un pillage frénétique. Des "scènes de cinéma", lance la procureure de la République, avant de se tourner vers le plus jeune des prévenus, 18 ans : "même si vous avez un visage d'ange, Monsieur, moi, j'ai vu des barbares !"

Un iPad et une enceinte volés à l'Apple Store

Le jeune homme, très calme, n'est pas bavard. Son casier judiciaire est vierge, il travaille, il vit chez sa grand-mère qui l'a élevé. S'il reconnaît le vol d'un iPad, retrouvé sur lui lors de son interpellation, quelques minutes après la mise à sac, il affirme n'avoir pas participé aux dégradations matérielles. Tout comme le second prévenu, 32 ans, dernier pilleur à être entré dans la boutique Apple Store, et qui a dérobé une enceinte : "je ne sais même pas pourquoi j'ai volé chez Apple, je suis client Samsung !" marmonne-t-il.

Ce sont ceux qui sont passés en premier qui ont pris pour les autres.

Condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le plus vieux des prévenus ne devrait pas effectuer de séjour en prison, car il souffre d'une maladie cardiaque et bénéficie d'un suivi psychiatrique. Le jeune homme de 18 ans est lui condamné à 10 mois d'emprisonnement, assortis d'un mandat de dépôt dont 6 mois avec sursis. Il passera donc 4 mois en prison. Des peines "lourdes", estime Marine Garcia, avocate d'un des prévenus. Pourtant, dit-elle, ces pilleurs ne faisaient pas partie du "noyau dur" des casseurs.

Marine Garcia, avocate : "Il y a eu une volonté d'exemplarité" Copier

Trois autres hommes comparaissaient pour leur participation aux débordements dans le centre-ville de Bordeaux. Le premier, un trentenaire au casier judiciaire chargé, notamment pour violences en réunion, a été condamné à 3 mois de prison pour participation avec arme à un attroupement, violence sur personne dépositaire de l'Autorité publique, et entrave à la circulation : il a reconnu le port d'un couteau, et le renversement d'une poubelle sur la route, mais pas le jet d'un pavé sur un gendarme.

Nous sommes peut-être des moutons, mais vous, vous êtes des chèvres !

Deux amis ont comparu ensemble. Ce sont les seuls à avoir confirmé leur participation à la manifestation des Gilets jaunes. "Même en dormant, on paie des taxes !" explique l'un, dans son pull à motifs hivernaux. La présidente lui lit la phrase qu'il aurait lancée aux policiers lors des affrontements dans le centre-ville bordelais : "Nous sommes peut-être des moutons, mais vous, vous êtes des chèvres !" Le reconnaît-il ? "C'est possible", se contente-t-il de répondre. Son ami refuse lui de reconnaître toutes les insultes envers les forces de l'ordre.

Un projectile lancé sur un gardien de la paix sur le cours Victor Hugo

Pour outrage à agent, rébellion lors de leur interpellation, participation avec arme (des bouteilles en verre) à un attroupement après sommation de se disperser et violence sur un gardien de la paix de Cenon, partie civile et présent au tribunal, les deux hommes âgés de 25 ans ont été condamnés à 6 mois de prison dont 3 avec sursis, sans mandat de dépôt. Ils sont donc sortis libres, avec l'obligation d'indemniser la victime et de suivre un stage de citoyenneté.

Plusieurs enquêtes sont en cours pour identifier les responsables des dégradations dans Bordeaux. Un troisième pilleur de l'Apple Store, mineur, devrait prochainement être jugé.